Mehdi Kerkouche Olympia, Arcachon Arcachon, 5 mars 2024, Arcachon.

Mehdi Kerkouche Mardi 5 mars 2024, 20h45 Olympia, Arcachon

Danse

Portrait

Dans Portrait, Mehdi Kerkouche croque la famille sous tous ses aspects, dans ses ambivalences, porté par la musique électronique envoûtante de Lucie Antunès. Dans une première partie quasi hypnotique il rend visible, à travers ses neuf danseurs vêtus d’un camaïeu de gris, la façon dont chacun cherche sa place dans la fratrie. Une tribu dont les corps cohabitent parfaitement sans jamais se toucher. Se figeant parfois comme dans les vieux portraits de famille. « J’ai la chance, et c’est aussi un choix, de travailler avec des interprètes qui n’ont pas du tout le même langage, se réjouit Kerkouche. Il y a aussi bien des danseurs hip-hop que des danseurs de danse contemporaine, avec aussi un chanteur de cabaret… Dans une famille, il y a plein de fois où on se parle sans se comprendre et ce sont tout de même nos propres frères. Comment des gens de la même famille et qui n’ont pas le même langage vivent ensemble, c’est ça que j’avais en tête de raconter. »

Coréalisation Théâtre Olympia d’Arcachon, Opéra National de Bordeaux

En savoir plus

Olympia, Arcachon 21 Avenue du Général de Gaulle, 33120 Arcachon Arcachon 33120 Ville d’Été Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://opera-bordeaux.notre-billetterie.com/billets?spec=2850 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-05T20:45:00+01:00 – 2024-03-05T21:45:00+01:00

2024-03-05T20:45:00+01:00 – 2024-03-05T21:45:00+01:00