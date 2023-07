Michèle Anne De Mey Olympia, Arcachon Arcachon, 28 novembre 2023, Arcachon.

Michèle Anne De Mey Mardi 28 novembre, 20h45 Olympia, Arcachon

Danse

Rien ne définirait peut-être mieux la pièce Sinfonia Eroica que l’image du coureur de relais passant le témoin à son coéquipier : jeux de phrases musicales et chorégraphiques reprises de l’un à l’autre, jeux de passages de glissements, de mouvements parallèles et différents qui nous racontent l’histoire éternelle de l’homme et de la femme, des couples qui se font et se défont, du groupe face au couple, et qui nous dessinent la figure changeante et immortelle du héros. Le tout sur des musiques de Mozart et de Beethoven, notamment la célèbre Symphonie héroïque. « Je m’interroge en effet, déclare Michèle Anne De Mey, sur la question du héros au quotidien, sur l’aspect héroïque du couple et du groupe. Comment devient-on soi-même un héros dans la vie et comment le devient-on à partir du moment où on est désigné comme tel par le regard des autres ? ».

Coréalisation Théâtre Olympia d’Arcachon,

Opéra National de Bordeaux

Olympia, Arcachon 21 Avenue du Général de Gaulle, 33120 Arcachon Arcachon 33120 Ville d'Été Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-28T20:45:00+01:00 – 2023-11-28T22:05:00+01:00

