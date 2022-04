Olympe la rebelle / Orchestre national d’Île-de-France – Isabelle Aboulker – Violaine Fournier – Chloé Dufresne Philharmonie de Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

Olympe la rebelle / Orchestre national d'Île-de-France – Isabelle Aboulker – Violaine Fournier – Chloé Dufresne Philharmonie de Paris, 4 juin 2022, Paris. Le samedi 04 juin 2022

de 11h00 à 12h10

. payant Tarif unique : 10 EUR

Sa vie durant, Olympe de Gouges a lutté pour l’abolition de l’esclavage et pour une reconnaissance de la cause des femmes. Sa vie durant, Olympe de Gouges a lutté pour l’abolition de l’esclavage et pour une reconnaissance de la cause des femmes. Femme libre, sensible aux idéaux des Lumières, elle publie en 1791 sa Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Amie de Danton, elle est guillotinée pendant la Terreur, en 1793, à 45 ans. En portant à la scène son destin extraordinaire, Violaine Fournier et Isabelle Aboulker lui redonnent une deuxième vie. Lieu : Grande salle Pierre Boulez – Philharmonie Philharmonie de Paris 221 Avenue Jean Jaurès 75019 Paris Contact : https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/22811 https://www.facebook.com/PhilharmoniedeParis https://www.facebook.com/PhilharmoniedeParis https://billetterie.philharmoniedeparis.fr/api/1/redirect/product?id=10228361332393

