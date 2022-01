OLYMPE DE GOUGES ROBESPIERRE, UNE HISTOIRE DE LA REVOLUTION FRANCAISE Théâtre du Puits Manu,Beaugency, 15 mars 2022, Beaugency.

OLYMPE DE GOUGES ROBESPIERRE, UNE HISTOIRE DE LA REVOLUTION FRANCAISE

Théâtre du Puits Manu, Beaugency, le mardi 15 mars à 20:00

1789, la colère gronde ! Le peuple se soulève ! La Révolution Française est en marche et voit s’affronter Olympe de Gouges, femme de lettre et féministe, et Robespierre, avocat et homme politique. Animés par les mêmes combats, ils s’opposent sur la tournure des événements. La confrontation commence avec d’un côté Olympe de Gouges et Sophie de Condorcet et de l’autre Robespierre et Eléonore Duplay. Pendant ce temps, Marie-Antoinette tente de fuir le pays. Vous pensiez tout savoir de la Révolution Française ? Voici l’histoire d’Olympe de Gouges et de son combat pour l’égalité entre les femmes et les hommes.

8€ ou 12€

Théâtre du Puits Manu,Beaugency Beaugency , Mail Beaugency La Patière Loiret



