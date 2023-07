Olympe de Gouges, plus vivante que jamais Le Lucernaire Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Olympe de Gouges, plus vivante que jamais Le Lucernaire Paris, 23 août 2023, Paris. Du mercredi 23 août 2023 au dimanche 08 octobre 2023 :

dimanche

de 15h30 à 17h00

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 19h00 à 21h00

.Public adolescents adultes. payant 30 € Le discours testament d’Olympe de Gouges est comme un cri lancé à la postérité. Emprisonnée à la conciergerie dans l’attente d’un procès qui la conduira inévitablement à la guillotine, Olympe de Gouges se raconte.

Elle se souvient de son histoire familiale, son enfance à Montauban, son mariage, ses amours, sa venue à Paris et ses débuts en littérature. La première féministe de l’Histoire retrace son parcours de femme indépendante et libre. Une dernière fois, elle affirme ses idées et ses engagements. L’équipe artistique De Joëlle Fossier-Auguste

Mise en scène Pascal Vitiello

Assisté de Jérémy de Teyssier

Avec Céline Monsarrat

Voix off Bernard Lanneau et Jérémy Martin

et Lumière Thibault Joulié

Costume Corrine Pagé

Création vidéo Sébastien Lebert

Production Passage Production Le Lucernaire 53 rue Notre-Dame-des-Champs 75006 Paris Contact : https://www.lucernaire.fr/theatre/olympe-de-gouges/

