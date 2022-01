OLYMPE DE GOUGES: FEMME DE LETTRES LIBRE ET ENGAGEE AU COEUR DE LA REVOLUTION Théâtre du Puits Manu,Beaugency Beaugency Catégories d’évènement: Beaugency

Avec Olivier Blanc, ancien journaliste, il a consacré, dès 1977, ses recherches à l’étude d’archives du XVIIIème siècle, et plus particulièrement celles de la Révolution française. Son premier ouvrage important est une biographie d’Olympe de Gouges parue en 1981, qui participe de l’entreprise de réhabilitation de cette révolutionnaire qui donna une visibilité à l’engagement politique au féminin, militante de l’abolition de l’esclavage et qui, proche des Girondins, fut victime de la Terreur. Une conférence qui apporte un angle intéressant à l’heure où la place de la femme dans la société reste une question plus que d’actualité.

