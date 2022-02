Olympe de Gouges. De l’intérêt d’ouvrir sa gueule ou pas ! Marseille 3e Arrondissement, 15 mars 2022, Marseille 3e Arrondissement.

Olympe de Gouges. De l’intérêt d’ouvrir sa gueule ou pas ! Marseille 3e Arrondissement

2022-03-15 19:00:00 19:00:00 – 2022-03-15

Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Trois conférencières défendent chacune à leur façon cette femme extraordinaire du XVIIIe siècle que fut Olympe de Gouges. Autrice de la Déclaration des droits de la femme, militante indépendante et chroniqueuse indignée de la condition féminine, elle interpelle notre époque par ses combats en faveur de l’égalité, la justice sociale ou la liberté d’expression.

La pièce est menée tambour battant, entremêle la petite et la grande histoire, le rire et le sérieux, le vrai et la fiction pour créer un délicieux moment de théâtre et d’histoire.



En préambule à la représentation, nous vous proposons à 18h une visite guidée de l’exposition Tous Citoyens ! présentée dans le Semi des Archives. Plus de 80 documents originaux sont rassemblés pour raconter la citoyenneté de la Révolution à nos jours et ainsi témoigner que la connaissance de l’histoire contribue, participe et concourt à la formation et l’émancipation du citoyen d’aujourd’hui.



Durée : 1h15

Tout public à partir de 12 ans.



Par la Bretzel Compagny

Avec Laure Dessertine, Catherine Swartenbroekx et Muriel Tschaen

Textes : Olympe de Gouges et la Bretzel Compagny

Dans le cadre de la Journée de la femme, conférence-spectacle historico-décalée autour des textes de la révolutionnaire Olympe de Gouges. 3 conférencières vous présentent cette femme du 18ème siècle à l’origine de la Déclaration des Droits de la Femme.

Marseille 3e Arrondissement

