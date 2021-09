Roubaix Le Colisée Nord, Roubaix OLYMPE /CLAUDIO CAPÉO Le Colisée Roubaix Catégories d’évènement: Nord

le mercredi 29 septembre à 20:30

Olympe, finaliste de la seconde saison de The Voice, viendra en voisin du Colisée, vous faire découvrir ses dernières compositions. Puis début du concert de Claudio Capéo, cet artiste incontournable, véritable révélation de ces dernières années, qui ne quitte plus le paysage musical depuis sa participation en 2016 à The Voice.

De 49€ à 35€

En première partie du concert de Claudio Capéo : OIympe ! Le Colisée 31 rue de l'Epeule, Roubaix

2021-09-29T20:30:00

