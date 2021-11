Bordeaux Capc Musée d'art contemporain de Bordeaux Bordeaux, Gironde Olu Ogunnaike, “Miettes” Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Olu Ogunnaike, “Miettes” Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux, 4 novembre 2021, Bordeaux. Olu Ogunnaike, “Miettes”

du jeudi 4 novembre au dimanche 27 mars 2022 à Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux

Exposition dans les galeries au rez-de-chaussée du musée Olu Ogunnaike travaille la matière bois sous toutes ses formes : de la sciure au charbon en passant par la résine. Il travaille aussi les mémoires que le bois contient. La manipulation du bois l’amène à se poser la question de l’origine de la matière dont il fait usage, de ses racines, ainsi que des gestes et outils qu’il emploie. Sous couvert d’une esthétique minimale, à priori inhospitalière, sa pratique fait la part belle à des moments de convivialité, auxquels vous êtes invités. Lors de sa première visite au Capc, alors qu’il préparait cette exposition, Olu Ogunnaike s’est tourné vers les poutres en pin qui peuplent les hauteurs de l’Entrepôt Lainé, un premier pont vers la forêt des Landes. Il y avait alors une nécessité : celle de faire parler ce bois – l’ossature de ce bâtiment –, et d’en extraire les strates d’histoires. Un premier geste s’imposa à l’artiste : celui de poncer les poutres du musée pour en obtenir de la poudre de bois, ses miettes. Comme une manière de caresser l’espace tout en le bousculant. Cette poudre, qui ressemble à la fois à des cendres et à de la cannelle, Olu Ogunnaike l’utilise comme matériau pour certaines œuvres présentées dans l’exposition. **Commissaire : Cédric Fauq** **Vernissage : jeudi 4 novembre 2021, de 19h à 21h. Entrée libre.**

Entrée du musée : 7€, 4€ (tarifs réduit)

Olu Ogunnaike s’intéresse aux bois et à la mémoire qu’ils contiennent. Au Capc, l’artiste britannique s’est tourné vers les poutres de l’Entrepôt Lainé pour en extraire les strates d’histoires. Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux 7, rue Ferrère Bordeaux Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde

