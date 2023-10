Fête à Ols : Estofinade Ols-et-Rinhodes, 7 octobre 2023, Ols-et-Rinhodes.

Ols-et-Rinhodes,Aveyron

Venez déguster l’estofinade, plat traditionnel aveyronnais..

2023-10-07

Ols-et-Rinhodes 12260 Aveyron Occitanie



Come and taste the estofinade, a traditional Aveyronnais dish.

Venga a degustar la estofinade, un plato tradicional del Aveyron.

Probieren Sie die Estofinade, ein traditionelles Gericht aus dem Aveyron.

