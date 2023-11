Zéro déchet en Haut-Béarn : Soirée réseautage pour les entrepreneurs sur la réduction des déchets Oloron-Sainte-Marie, 27 novembre 2023, Oloron-Sainte-Marie.

Oloron-Sainte-Marie,Pyrénées-Atlantiques

« Zéro Déchet en Haut-Béarn » revient avec sa deuxième édition !

Venez participer ce jour à la soirée réseautage pour les entrepreneurs sur la réduction des déchets avec Betty Dufour.

Réservée aux professionnels.

Sur inscription..

2023-11-27 fin : 2023-11-27 22:00:00. EUR.

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques



« Zéro Déchet en Haut-Béarn » is back for its second edition!

Join Betty Dufour today for a networking evening for entrepreneurs on waste reduction.

For professionals only.

Registration required.

« Zéro Déchet en Haut-Béarn » vuelve en su segunda edición

Únase hoy mismo a Betty Dufour en una velada de creación de redes para empresarios sobre la reducción de residuos.

Sólo para profesionales.

Inscripción obligatoria.

« Zero Waste in Haut-Béarn » kehrt mit seiner zweiten Ausgabe zurück!

Nehmen Sie heute am Networking-Abend für Unternehmer zum Thema Abfallvermeidung mit Betty Dufour teil.

Reserviert für Geschäftsleute.

Nach Anmeldung.

Mise à jour le 2023-10-19 par Office de Tourisme du Haut-Béarn