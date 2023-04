Cyclosportive – La Joseph Habiere, 17 septembre 2023, Oloron-Sainte-Marie.

L’évènement sportif « La Joseph HABIERE » propose un seul parcours (120 km), départ d’OLORON SAINTE MARIE, arrivée à JACA (Espagne)

Des informations complémentaires seront prévues à partir du mois de février.

2023-09-17 à ; fin : 2023-09-17 . .

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The sporting event « La Joseph HABIERE » proposes a single course (120 km), departure from OLORON SAINTE MARIE, arrival in JACA (Spain)

More information will be available in February

El evento deportivo « La Joseph HABIERE » propone un recorrido único (120 km), salida de OLORON SAINTE MARIE, llegada a JACA (España)

En febrero habrá más información

Die Sportveranstaltung « La Joseph HABIERE » bietet eine einzige Strecke (120 km), Start in OLORON SAINTE MARIE, Ziel in JACA (Spanien)

Weitere Informationen sind ab Februar vorgesehen

Mise à jour le 2022-12-31 par Office de Tourisme du Haut-Béarn