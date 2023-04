Rare écrevisse de nos rivières – Sortie CPIE, 1 septembre 2023, Oloron-Sainte-Marie.

Autrefois abondante dans nos torrents, l’écrevisse à pattes blanches est menacée par la pollution et la prolifération de sa concurrente américaine. A la tombée du jour, des naturalistes vous présentent cette espèce protégée, son biotope, des menaces et des croyances qui l’entourent.

A partir de 9 ans..

2023-09-01 à ; fin : 2023-09-01 22:00:00. EUR.

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Once abundant in our streams, the white-clawed crayfish is threatened by pollution and the proliferation of its American competitor. At dusk, naturalists present this protected species, its biotope, threats and beliefs that surround it.

From 9 years old.

Antaño abundante en nuestros arroyos, el cangrejo de río de pinzas blancas está amenazado por la contaminación y la proliferación de su competidor americano. Al atardecer, los naturalistas presentan esta especie protegida, su biotopo, las amenazas y las creencias que la rodean.

A partir de 9 años.

Der Edelkrebs, der früher in unseren Bächen reichlich vorkam, ist durch die Umweltverschmutzung und die Verbreitung seines amerikanischen Konkurrenten bedroht. Bei Einbruch der Dämmerung stellen Ihnen Naturwissenschaftler diese geschützte Art, ihr Biotop, die Bedrohungen und den Glauben, der sie umgibt, vor.

Ab 9 Jahren.

Mise à jour le 2023-04-13 par Office de Tourisme du Haut-Béarn