Quartiers d’été : Promenade en calèche Oloron-Sainte-Marie, 23 août 2023, Oloron-Sainte-Marie.

Oloron-Sainte-Marie,Pyrénées-Atlantiques

Et si vous passiez un après-midi au quartier Soeix ! Des balades en calèche sont proposées, départ et arrivée à la chapelle Sainte Lucie..

2023-08-23 fin : 2023-08-23 18:00:00. EUR.

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Why not spend an afternoon in the Soeix district? Horse-drawn carriage rides depart from and arrive at the Sainte Lucie chapel.

Pase una tarde en el barrio de Soeix Paseos en coche de caballos con salida y llegada en la capilla Sainte Lucie.

Wie wäre es, wenn Sie einen Nachmittag im Viertel Soeix verbringen würden? Es werden Kutschfahrten angeboten, Start und Ziel ist die Kapelle Sainte Lucie.

Mise à jour le 2023-06-14 par Office de Tourisme du Haut-Béarn