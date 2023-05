Balade patrimoine – Il était une fois… le quartier Sainte Marie Square Monseigneur Daguzan, 27 juillet 2023, Oloron-Sainte-Marie.

C’est le retour des visites en mode « il était une fois… » !

Des vicomtes courageux, des évêques historiques, des légendes et une immense cathédrale, tout pour faire de l’histoire de Sainte-Marie un véritable conte estival !

Ouverture des inscriptions le 30 mai 2023..

2023-07-27 à ; fin : 2023-07-27 . EUR.

Square Monseigneur Daguzan

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



It’s the return of the « once upon a time… » visits! !

Brave viscounts, historical bishops, legends and a huge cathedral, everything to make the history of Sainte-Marie a real summer tale!

Registration opens on May 30, 2023.

Es el regreso de las visitas « Érase una vez.. ¡!

Valientes vizcondes, obispos históricos, leyendas y una inmensa catedral, ¡todo para hacer de la historia de Sainte-Marie un auténtico cuento de verano!

La inscripción se abre el 30 de mayo de 2023.

Es ist wieder Zeit für Besuche im Modus « Es war einmal… » !

Mutige Vicomtes, historische Bischöfe, Legenden und eine riesige Kathedrale – alles, um die Geschichte von Sainte-Marie zu einem echten Sommermärchen zu machen!

Eröffnung der Einschreibung am 30. Mai 2023.

Mise à jour le 2023-04-20 par Office de Tourisme du Haut-Béarn