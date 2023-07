Initiation à la teinture végétal de laines Oloron-Sainte-Marie, 24 juillet 2023, Oloron-Sainte-Marie.

Oloron-Sainte-Marie,Pyrénées-Atlantiques

Initiation à la teinture végétale de laines.

Atelier animé par Marie Longhi, sérigraphe coloriste végétale et Marie Baudoin de l’association Tram-e..

2023-07-24 fin : 2023-07-24 12:30:00. EUR.

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Introduction to vegetable dyeing of wools.

Workshop led by Marie Longhi, screen printer and plant colorist, and Marie Baudoin from the Tram-e association.

Iniciación al teñido vegetal de lanas.

Taller dirigido por Marie Longhi, serigrafista y tintorera vegetal, y Marie Baudoin, de la asociación Tram-e.

Einführung in das pflanzliche Färben von Wolle.

Workshop unter der Leitung von Marie Longhi, Siebdruckerin und Pflanzenfärberin, und Marie Baudoin vom Verein Tram-e.

Mise à jour le 2023-07-13 par Office de Tourisme du Haut-Béarn