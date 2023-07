Atelier peinture naturelle sur tissus autour des mots Oloron-Sainte-Marie, 23 juillet 2023, Oloron-Sainte-Marie.

Oloron-Sainte-Marie,Pyrénées-Atlantiques

L’association les 36 z’arts vous propose trois ateliers sur une journée.

Chaque atelier est aussi à la carte. Vous pouvez pique-niquer sur place. Pot de l’amitié en fin de journée.

10h30 : Faire naître des mots. Nous irons ensemble rassembles les fils d’inspiration à l’intérieur comme à l’extérieur, puis chacun tissera les mots à sa façon, avec l’aide bienveillante du groupe et de l’animatrice… Venez réveiller la poésie qui dort en vous. Durée 2h.

14h : Mes mots en couleur. Reportez vos mots préférés en tissu. Pour cela, nous créerons des pochoirs et nous nous inspirerons de plusieurs techniques, en utilisant des plantes. Durée 2h30.

17h30 : Mes mots en voix. Comment oser faire entendre ses créations ? Mise en voix parlée/ chantée des textes créés lors de l’atelier d’écriture ou que vous aurez apportés, par le groupe. L’énergie du collectif vous aidera à surmonter le trac! Durée 2h.

2023-07-23 fin : 2023-07-23 19:30:00. EUR.

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The 36 z’arts association offers three one-day workshops.

Each workshop is also à la carte. You can picnic on site. Pot de l’amitié at the end of the day.

10:30 am: Bringing words to life. Together, we’ll gather the threads of inspiration inside and out, then weave the words in our own way, with the kind help of the group and the facilitator… Come and awaken your inner poet. Duration: 2 hours.

2pm: My words in color. Record your favorite words in fabric. We’ll create stencils and draw inspiration from several techniques, using plants. Duration: 2h30.

5:30pm: My words in voice. How to make your creations heard? A spoken/sung performance of texts created during the writing workshop, or brought to us by you, by the group. The energy of the group will help you overcome stage fright! Duration: 2 hours

La asociación 36 z’arts propone tres talleres de un día.

Cada taller es también a la carta. Se puede hacer picnic in situ. Bebidas al final de la jornada.

10.30 h: Dar vida a las palabras. Juntos recogeremos los hilos de la inspiración interior y exterior, luego cada uno tejerá las palabras a su manera, con la amable ayuda del grupo y del animador… Ven y despierta tu poeta interior. Duración: 2 horas.

14.00 h: Mis palabras en color. Dibuja tus palabras preferidas sobre tela. Crearemos plantillas y nos inspiraremos en varias técnicas, utilizando plantas. Duración: 2h30.

17h30: Mis palabras en voz. ¿Cómo te atreves a hacer oír tus creaciones? Actuación hablada/cantada de textos creados durante el taller de escritura o aportados por el grupo. La energía del grupo te ayudará a superar el miedo escénico Duración: 2 horas

Der Verein les 36 z’arts bietet Ihnen drei Workshops an einem Tag an.

Jeder Workshop ist auch à la carte buchbar. Sie können vor Ort picknicken. Umtrunk am Ende des Tages.

10:30 Uhr: Worte entstehen lassen. Wir gehen gemeinsam los und sammeln die Fäden der Inspiration im Inneren und Äußeren, dann webt jeder die Worte auf seine Weise, mit der wohlwollenden Hilfe der Gruppe und der Animateurin… Kommen Sie und wecken Sie die Poesie, die in Ihnen schläft. Dauer: 2 Stunden.

14 Uhr: Meine Wörter in Farbe. Übertragen Sie Ihre Lieblingswörter auf Stoff. Dafür werden wir Schablonen erstellen und uns von verschiedenen Techniken inspirieren lassen, wobei wir auch Pflanzen verwenden werden. Dauer: 2,5 Stunden.

17:30 Uhr: Meine Wörter mit Stimme. Wie kann man es wagen, seinen Schöpfungen Gehör zu verschaffen? Die in der Schreibwerkstatt entstandenen oder von Ihnen mitgebrachten Texte werden von der Gruppe gesprochen/gesungen. Die Energie der Gruppe wird Ihnen helfen, Ihr Lampenfieber zu überwinden! Dauer: 2 Stunden

Mise à jour le 2023-07-12 par Office de Tourisme du Haut-Béarn