Marché de producteurs de pays d’Oloron Sainte-Marie Jardin Public, 19 juillet 2023, Oloron-Sainte-Marie.

Ce marché offre l’authenticité, la convivialité et le contact direct avec le producteur.

Cette soirée promet d’être festive et chaleureuse !

En cas d’intempérie, repli à l’Espace Laulhère.

Les producteurs : Domaine Coustarret de Lasseube, Domaine Larroudé de Lucq de Béarn, Domaine Pédelaborde de Poey d’Oloron, La Régalade de Monein, Givrés des Près de Casteide Candau, Les vergers du Pays de Monein de Cuqueron, Ferme Peyrecor d’Escout, Ferme de Maria Blanca de Bielle, Ferme Trouillet de Haut de Bosdarros, Ferme Récébire d’Issor, Brasserie de l’Arrec d’Estialescq, Domaine Lacanette d’Estialescq, Ferme Jeannon de Saucède, Les ruchers d’Hélène de Bedous, Ferme Cabeilh de Lasseubetat, Ferme Casau Bon de Lasseube, Pisciculture de la Vallée d’Ossau de Louvie Juzon, Gaec d’Iseye d’Aydius, Ferme Planterose de Lourdios Ichère et Ferme Davances d’Arette..

2023-07-19 à ; fin : 2023-07-19 23:00:00. EUR.

Jardin Public Place du Général de Gaulle

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



This market offers authenticity, conviviality and direct contact with the producer.

This evening promises to be festive and warm!

In case of bad weather, the Espace Laulhère will be the venue.

The producers : Domaine Coustarret of Lasseube, Domaine Larroudé of Lucq de Béarn, Domaine Pédelaborde of Poey d’Oloron, La Régalade of Monein, Givrés des Près of Casteide Candau, Les vergers du Pays de Monein of Cuqueron, Ferme Peyrecor of Escout, Ferme de Maria Blanca of Bielle, Ferme Trouillet de Haut of Bosdarros, Ferme Récébire of Issor, Brasserie de l’Arrec in Estialescq, Domaine Lacanette in Estialescq, Ferme Jeannon in Saucède, Les ruchers d’Hélène in Bedous, Ferme Cabeilh in Lasseubetat, Ferme Casau Bon in Lasseube, Pisciculture de la Vallée d’Ossau in Louvie Juzon, Gaec d’Iseye in Aydius, Ferme Planterose in Lourdios Ichère and Ferme Davances in Arette.

Este mercado ofrece autenticidad, convivencia y contacto directo con el productor.

La velada promete ser festiva y cálida

En caso de mal tiempo, el Espace Laulhère será el lugar de celebración.

Los productores : Domaine Coustarret de Lasseube, Domaine Larroudé de Lucq de Béarn, Domaine Pédelaborde de Poey d’Oloron, La Régalade de Monein, Givrés des Près de Casteide Candau, Les vergers du Pays de Monein de Cuqueron, Ferme Peyrecor de Escout, Ferme de Maria Blanca de Bielle, Ferme Trouillet de Haut de Bosdarros, Ferme Récébire de Issor, Brasserie de l’Arrec d’Estialescq, Domaine Lacanette d’Estialescq, Ferme Jeannon de Saucède, Les ruchers d’Hélène de Bedous, Ferme Cabeilh de Lasseubetat, Ferme Casau Bon de Lasseube, Pisciculture de la Vallée d’Ossau de Louvie Juzon, Gaec d’Iseye d’Aydius, Ferme Planterose d’Lourdios Ichère et Ferme Davances d’Arette.

Dieser Markt bietet Authentizität, Geselligkeit und den direkten Kontakt mit dem Erzeuger.

Dieser Abend verspricht, festlich und herzlich zu werden!

Bei schlechtem Wetter wird in den Espace Laulhère ausgewichen.

Die Produzenten : Domaine Coustarret aus Lasseube, Domaine Larroudé aus Lucq de Béarn, Domaine Pédelaborde aus Poey d’Oloron, La Régalade aus Monein, Givrés des Près aus Casteide Candau, Les vergers du Pays de Monein aus Cuqueron, Ferme Peyrecor aus Escout, Ferme de Maria Blanca aus Bielle, Ferme Trouillet de Haut aus Bosdarros, Ferme Récébire aus Issor, Brasserie de l’Arrec d’Estialescq, Domaine Lacanette d’Estialescq, Ferme Jeannon de Saucède, Les ruchers d’Hélène de Bedous, Ferme Cabeilh de Lasseubetat, Ferme Casau Bon de Lasseube, Pisciculture de la Vallée d’Ossau de Louvie Juzon, Gaec d’Iseye d’Aydius, Ferme Planterose de Lourdios Ichère und Ferme Davances d’Arette.

Mise à jour le 2023-05-09 par Office de Tourisme du Haut-Béarn