Festival Jazz – Des Rives et Des Notes Allée du Fronton, 30 juin 2023, Oloron-Sainte-Marie.

L’association Jazz à Oloron revient pour sa 29ème édition de son festival des Rives et des notes.

Pour ce dernier week-end, l’association propose deux soirées exceptionnelles en plein air, au fronton municipal, d’une capacité de 1500 places.

Le 30 : vous trouverez Laurent Bardainne et son « Tigre d’eau douce », « pour un voyage extatique et tropical », puis en deuxième partie la rythmique cubaine d’El Comité, avec en invité exceptionnel le pianiste Harold Lopez-Nussa.

Le 1er : c’est Géraldine Laurent et son quartet Cooking qui assurera la première partie avec la promesse « d’un jazz jouissif, intelligent, et toujours surprenant ». Electro deluxe prendra ensuite les commandes de la soirée : le groupe proposera un « son unique et original, cocktail survitaminé de soul et de funk, au caractère reconnaissable entre tous ».

Billetterie début mai..

2023-06-30 à ; fin : 2023-07-01 . EUR.

Allée du Fronton Fronton

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The association Jazz à Oloron is back for its 29th edition of its festival of banks and notes.

For this last weekend, the association proposes two exceptional evenings in the open air, at the municipal fronton, with a capacity of 1500 places.

On the 30th: you will find Laurent Bardainne and his « Freshwater Tiger », « for an ecstatic and tropical journey », then in the second part the Cuban rhythm of El Comité, with pianist Harold Lopez-Nussa as a special guest.

On the 1st : Géraldine Laurent and her quartet Cooking will be the first part with the promise « of a jazz that is enjoyable, intelligent and always surprising ». Electro deluxe will then take over the evening: the group will offer a « unique and original sound, a cocktail of soul and funk, with a recognizable character ».

Ticketing in early May.

La asociación Jazz à Oloron vuelve para la 29ª edición de su festival de bancos y notas.

Para este último fin de semana, la asociación propone dos veladas excepcionales al aire libre, en el frontón municipal, con un aforo de 1500 plazas.

El día 30: encontrará a Laurent Bardainne y su « Tigre d’eau douce », « para un viaje extático y tropical », luego en la segunda parte el ritmo cubano de El Comité, con el pianista Harold López-Nussa como invitado especial.

El día 1: Géraldine Laurent y su cuarteto Cooking serán los teloneros con la promesa de « un jazz divertido, inteligente y siempre sorprendente ». A continuación, Electro deluxe tomará el relevo: el grupo ofrecerá un « sonido único y original, un cóctel sobrealimentado de soul y funk, con un carácter reconocible ».

Las entradas estarán disponibles a principios de mayo.

Der Verein Jazz à Oloron kehrt mit der 29. Ausgabe seines Festivals « Rives et des notes » zurück.

An diesem letzten Wochenende bietet der Verein zwei außergewöhnliche Abende unter freiem Himmel im städtischen Fronton mit einer Kapazität von 1500 Plätzen an.

Am 30.: finden Sie Laurent Bardainne und seinen « Tigre d’eau douce », « pour une voyage extatique et tropical », dann im zweiten Teil die kubanische Rhythmik von El Comité, mit dem Pianisten Harold Lopez-Nussa als außergewöhnlichem Gast.

Am 1.: Géraldine Laurent und ihr Quartett Cooking bestreiten den ersten Teil mit dem Versprechen « eines spielerischen, intelligenten und immer überraschenden Jazz ». Danach übernimmt Electro deluxe die Führung des Abends: Die Band bietet einen « einzigartigen und originellen Sound, einen aufgeladenen Cocktail aus Soul und Funk, mit einem Charakter, der unter allen erkennbar ist ».

Kartenverkauf Anfang Mai.

Mise à jour le 2023-04-14 par Office de Tourisme du Haut-Béarn