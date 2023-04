Festival Jazz – Des Rives et Des Notes Espace Jéliote, 29 juin 2023, Oloron-Sainte-Marie.

L’association Jazz à Oloron revient pour la 29ème édition de son festival des Rives et des notes.

Rendez-vous ce soir pour un concert du Mande brass band et des classes jazz du collège des Cordeliers, qui fêteront leur 10ème anniversaire.

Billetterie le 1er mai (à la foire), les samedis matin en mai au local de l’association, sur le site internet, à l’Office de Tourisme ou sur Ticketmaster..

2023-06-29 à ; fin : 2023-06-29 . EUR.

Espace Jéliote Rue de la Poste

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The association Jazz à Oloron is back for the 29th edition of its festival of banks and notes.

Tonight you will be able to see a concert by the Mande brass band and the jazz classes of the Cordeliers college, which will celebrate their 10th anniversary.

Ticketing on May 1st (at the fair), Saturday mornings in May at the association’s office, on the website, at the Tourist Office or on Ticketmaster.

La asociación Jazz à Oloron vuelve para la 29ª edición de su festival de bancos y notas.

Esta noche, concierto de la banda de música Mande y de las clases de jazz del colegio Cordeliers, que celebran su 10º aniversario.

Las entradas están disponibles el 1 de mayo (en la feria), los sábados de mayo por la mañana en la oficina de la asociación, en la página web, en la Oficina de Turismo o en Ticketmaster.

Der Verein Jazz à Oloron kehrt mit der 29. Ausgabe seines Festivals des Rives et des notes zurück.

Treffen Sie sich heute Abend zu einem Konzert der Mande Brass Band und der Jazzklassen des Collège des Cordeliers, die ihr 10-jähriges Jubiläum feiern.

Kartenvorverkauf am 1. Mai (auf dem Jahrmarkt), an den Samstagvormittagen im Mai im Vereinslokal, auf der Website, im Fremdenverkehrsamt oder bei Ticketmaster.

Mise à jour le 2023-04-14 par Office de Tourisme du Haut-Béarn