Festival Jazz – Des Rives et des Notes Jardin Public, 23 juin 2023, Oloron-Sainte-Marie.

L’association Jazz à Oloron revient pour sa 29ème édition de son festival des Rives et des notes.

Trois journées de concerts sont programmés sous un chapiteau installée au jardin public.

Une dizaine de formations se relaieront pour faire découvrir un grand éventail de styles musicaux, de Namas à Vimana en passant par Dead Robot ou encore Biso Mizik.

Le 24 : de 14h à 19h, sous ce même chapiteau, il ne faudra pas rater la 16ème édition du tremplin, qui met en lumière chaque année de jeunes artistes professionnels..

2023-06-23 à ; fin : 2023-06-25 . EUR.

Jardin Public Place du Général de Gaulle

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The association Jazz à Oloron is back for its 29th edition of its festival of banks and notes.

Three days of concerts are programmed under a big top installed in the public garden.

A dozen bands will take turns to discover a wide range of musical styles, from Namas to Vimana through Dead Robot or Biso Mizik.

On the 24th: from 2pm to 7pm, under the same tent, you should not miss the 16th edition of the springboard, which highlights each year young professional artists.

La asociación Jazz à Oloron vuelve para la 29ª edición de su festival de bancos y notas.

Se han programado tres días de conciertos bajo una carpa instalada en el jardín público.

Una docena de grupos se turnarán para presentar un amplio abanico de estilos musicales, de Namas a Vimana, pasando por Dead Robot y Biso Mizik.

El 24: de 14:00 a 19:00, bajo la misma carpa, no se pierda la 16ª edición del trampolín, que cada año pone de relieve a jóvenes artistas profesionales.

Der Verein Jazz à Oloron kehrt für die 29. Ausgabe seines Festivals Rives et des notes zurück.

Drei Tage lang stehen Konzerte in einem Zelt im öffentlichen Garten auf dem Programm.

Ein Dutzend Formationen werden sich abwechseln, um eine große Bandbreite an Musikstilen zu präsentieren, von Namas über Vimana bis hin zu Dead Robot oder Biso Mizik.

Am 24.: Von 14:00 bis 19:00 Uhr findet im selben Zelt die 16.

Mise à jour le 2023-04-14 par Office de Tourisme du Haut-Béarn