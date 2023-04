Clôture du prix BD « Bullez à la Confluence » Médiathèque des Gaves, 17 juin 2023, Oloron-Sainte-Marie.

Venez rencontrer les bibliothécaires pour un moment d’échange et de partage autour de la sélection BD du prix « Bullez à la confluence » et de la préparation de la deuxième édition… Des surprises vous attendent pour vous remercier de votre engouement autour de ce prix…

A partir de 13 ans..

Médiathèque des Gaves Rue des Gaves

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Come and meet the librarians for a moment of exchange and sharing around the selection of the comic book prize « Bullez à la confluence » and the preparation of the second edition… Surprises await you to thank you for your enthusiasm for this prize…

From 13 years old.

Venga a conocer a los bibliotecarios para un momento de intercambio y puesta en común sobre la selección del premio « Bullez à la confluence » y la preparación de la segunda edición… Le esperan sorpresas para agradecerle su entusiasmo por este premio…

A partir de 13 años.

Treffen Sie die Bibliothekarinnen und Bibliothekare für einen Moment des Austauschs und der Diskussion über die Comic-Auswahl des Preises « Bullez à la confluence » und die Vorbereitung der zweiten Ausgabe… Es erwarten Sie Überraschungen, um Ihnen für Ihre Begeisterung für diesen Preis zu danken…

Ab 13 Jahren.

