Journées Européennes de l’archéologie : Fouilles archéologiques et reconstitution de céramiques Rue de l’Intendant d’Étigny, 17 juin 2023, Oloron-Sainte-Marie.

A l’occasion des journées européennes de l’archéologie, les enfants s’initient à l’archéologie grâce à un bac de fouilles et à la reconstitution d’une céramique.

Ouverture des inscriptions dès le 30 mai..

Rue de l’Intendant d’Étigny Villa Bedat

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



On the occasion of the European days of archaeology, children are introduced to archaeology thanks to a digging tank and the reconstitution of a ceramic.

Registration opens on May 30.

Con motivo de las Jornadas Europeas de Arqueología, los niños se inician en la arqueología a través de un tanque de excavación y la reconstrucción de una cerámica.

La inscripción se abre el 30 de mayo.

Anlässlich der Europäischen Tage der Archäologie werden die Kinder mithilfe einer Ausgrabungswanne und der Rekonstruktion einer Keramik in die Archäologie eingeführt.

Anmeldungen sind ab dem 30. Mai möglich.

