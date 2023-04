Journées Européennes de l’archéologie : Maison du Patrimoine 52 Rue Dalmais, 17 juin 2023, Oloron-Sainte-Marie.

A l’occasion des Journées Européennes de l’Archéologie, la Maison du Patrimoine réouvre ses portes !

Une visite commentée de la salle d’archéologie regroupant des objets trouvés lors des fouilles à Oloron ou dans les environs vous sera proposée..

2023-06-17 à ; fin : 2023-06-17 18:30:00. EUR.

52 Rue Dalmais Maison du Patrimoine

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



On the occasion of the European Archaeology Days, the Maison du Patrimoine reopens its doors!

A commented visit of the archaeology room gathering objects found during excavations in Oloron or in the surroundings will be proposed to you.

Con motivo de las Jornadas Europeas de Arqueología, la Maison du Patrimoine reabre sus puertas

Se ofrecerá una visita guiada a la sala de arqueología, con objetos encontrados durante las excavaciones en Oloron y sus alrededores.

Anlässlich der Europäischen Tage der Archäologie öffnet das Haus des Kulturerbes wieder seine Türen!

Es wird eine Führung durch den Archäologiesaal angeboten, in dem Gegenstände ausgestellt sind, die bei Ausgrabungen in Oloron oder der Umgebung gefunden wurden.

