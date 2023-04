Festival cinéma du réel Médiathèque des Gaves, 10 juin 2023, Oloron-Sainte-Marie.

Dans le cadre de la manifestation internationale, rejoignez-nous pour une projection de trois films illustrant la diversité des démarches des cinéastes dans le documentaire contemporain.

« The Secret Garden » de Nour Ouayda, 2023, Liban, 27min

« Cinzas e nuvens » de Margaux Dauby, 2023, Belgique-Portugal, 12min

« Un Mensch » de Dominique Cabrera, 2023, France, 40min

Public adulte.

2023-06-10

Médiathèque des Gaves Rue des Gaves

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



As part of the international event, join us for a screening of three films illustrating the diversity of filmmakers’ approaches in contemporary documentary.

« The Secret Garden » by Nour Ouayda, 2023, Lebanon, 27min

« Cinzas e nuvens » by Margaux Dauby, 2023, Belgium-Portugal, 12min

« Un Mensch » by Dominique Cabrera, 2023, France, 40min

Adult audience.

Como parte del evento internacional, acompáñenos en la proyección de tres películas que ilustran la diversidad de enfoques de los cineastas sobre el documental contemporáneo.

« El jardín secreto » de Nour Ouayda, 2023, Líbano, 27min

« Cinzas e nuvens » de Margaux Dauby, 2023, Bélgica-Portugal, 12min

« Un Mensch » de Dominique Cabrera, 2023, Francia, 40min

Público adulto.

Begleiten Sie uns im Rahmen der internationalen Veranstaltung zu einer Vorführung von drei Filmen, die die Vielfalt der Ansätze von Filmemachern im zeitgenössischen Dokumentarfilm illustrieren.

« The Secret Garden » von Nour Ouayda, 2023, Libanon, 27min

« Cinzas e nuvens » von Margaux Dauby, 2023, Belgien-Portugal, 12min

« Un Mensch » von Dominique Cabrera, 2023, Frankreich, 40min

Erwachsenes Publikum.

