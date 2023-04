Lecture musical et présentation de l’ouvrage « En montant et en descendant » Rue de l’Intendant d’Étigny, 3 juin 2023, Oloron-Sainte-Marie.

« En montant et en descendant » est le résultat d’une collaboration entre une poète paloise, Monique Larrouture-Poueyto, et une graphiste oloronaise, Claire Colnot.

Claire travaille entre Oloron et Londres. Elle est co-fondatrice du studio de design graphique Work in process. Elle présentera tout le travail de recherche et de création nécessaire à la réalisation de cet ouvrage littéraire.

Monique fera une lecture de textes choisis et sera accompagnée par le musicien Jean-Luc Poueyto au saxophone, à l’harmonica et aux bois flottés..

2023-06-03 à ; fin : 2023-06-03 . EUR.

Rue de l’Intendant d’Étigny Villa Bedat

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



« Up and down » is the result of a collaboration between a poet from Pau, Monique Larrouture-Poueyto, and a graphic designer from Oloron, Claire Colnot.

Claire works between Oloron and London. She is co-founder of the graphic design studio Work in process. She will present all the research and creative work necessary for the realization of this literary work.

Monique will read selected texts and will be accompanied by musician Jean-Luc Poueyto on saxophone, harmonica and driftwood.

« En montant et en descendant » es el resultado de la colaboración entre una poeta de Pau, Monique Larrouture-Poueyto, y una diseñadora gráfica de Oloron, Claire Colnot.

Claire trabaja entre Oloron y Londres. Es cofundadora del estudio de diseño gráfico Work in process. Presentará todo el trabajo de investigación y creación necesario para producir esta obra literaria.

Monique leerá textos seleccionados y estará acompañada por el músico Jean-Luc Poueyto al saxofón, la armónica y la madera flotante.

« En montant et en descendant » ist das Ergebnis der Zusammenarbeit zwischen einer Dichterin aus Palais, Monique Larrouture-Poueyto, und einer Grafikerin aus Oloron, Claire Colnot.

Claire arbeitet zwischen Oloron und London. Sie ist Mitbegründerin des Grafikdesignstudios Work in process. Sie wird die gesamte Forschungs- und Kreativarbeit vorstellen, die für die Erstellung dieses literarischen Werkes notwendig war.

Monique wird ausgewählte Texte vorlesen und von dem Musiker Jean-Luc Poueyto mit Saxophon, Mundharmonika und Treibholz begleitet.

Mise à jour le 2023-03-09 par Office de Tourisme du Haut-Béarn