Journée Parc Pommé, 3 juin 2023, Oloron-Sainte-Marie.

Avez-vous déjà écouté un jardin ? Dans le cadre des Rendez-vous aux jardins, Valérie et Virginie vous proposent une balade au parc Pommé. Découvrez le parc, son histoire, sa gestion différenciée tout en vous laissant bercer par les « les musiques du jardin ». Tendez l’oreille…

Ouverture des réservations lundi 15 mai 2023 par téléphone ou mail..

2023-06-03 à ; fin : 2023-06-03 17:00:00.

Parc Pommé Rue Jéliote

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Have you ever listened to a garden? As part of the Rendez-vous aux jardins, Valérie and Virginie offer you a walk in the Pommé park. Discover the park, its history, its differentiated management while letting yourself be lulled by the « music of the garden ». Listen carefully?

Reservations open Monday, May 15, 2023 by phone or email.

¿Ha escuchado alguna vez un jardín? En el marco del Rendez-vous aux jardins, Valérie y Virginie le proponen un paseo por el parque de Pommé. Descubra el parque, su historia, su gestión diferenciada mientras se deja arrullar por la « música del jardín ». ¿Poner la oreja en el suelo?

Las reservas se abren el lunes 15 de mayo de 2023 por teléfono o correo electrónico.

Haben Sie schon einmal in einen Garten hineingehört? Im Rahmen der Rendez-vous aux jardins laden Valérie und Virginie Sie zu einem Spaziergang durch den Parc Pommé ein. Entdecken Sie den Park, seine Geschichte und seine differenzierte Bewirtschaftung, während Sie sich von der « Musik des Gartens » berieseln lassen. Hören Sie genau hin?

Buchungen können ab Montag, dem 15. Mai 2023, telefonisch oder per E-Mail vorgenommen werden.

Mise à jour le 2023-04-17 par Office de Tourisme du Haut-Béarn