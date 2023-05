Archéo’visite du côté des remparts Place Saint-Pierre, 3 juin 2023, Oloron-Sainte-Marie.

Et si vous participiez à une promenade archéologique sur la voie d’Arles, le long des remparts de la ville haute ? Notre guide-conférencière vous dévoile tous les secrets de cette enceinte fortifiée qui marque aujourd’hui le paysage oloronais, dans le cadre des Journées européennes de l’archéologie.

Ouverture des réservations lundi 15 mai 2023 par téléphone ou mail..

2023-06-03 à ; fin : 2023-06-03 17:00:00. EUR.

Place Saint-Pierre

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



What if you took part in an archaeological walk on the Arles way, along the ramparts of the upper town? Our guide-lecturer will reveal to you all the secrets of this fortified enclosure which marks today the landscape of Oloron, within the framework of the European Days of Archaeology.

Reservations open Monday, May 15, 2023 by phone or e-mail.

¿Por qué no participa en un paseo arqueológico por la carretera de Arles, a lo largo de las murallas de la ciudad alta? Nuestro guía-conferenciante le desvelará todos los secretos de este recinto fortificado que hoy marca el paisaje de Oloron, en el marco de las Jornadas Europeas de Arqueología.

Las reservas se abren el lunes 15 de mayo de 2023 por teléfono o correo electrónico.

Wie wäre es mit einem archäologischen Spaziergang auf dem Weg nach Arles, entlang der Stadtmauern der Oberstadt? Unsere Fremdenführerin enthüllt Ihnen im Rahmen der Europäischen Tage der Archäologie alle Geheimnisse dieser befestigten Stadtmauer, die heute die Landschaft von Oloron prägt.

Buchungen können ab Montag, den 15. Mai 2023 per Telefon oder E-Mail vorgenommen werden.

