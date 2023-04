Zéro déchet en Haut-Béarn : Conférence cuisinée « Réduire ses déchets en cuisine », 20 mai 2023, Oloron-Sainte-Marie.

Dans le cadre du programme « zéro déchet en Haut-Béarn », Le Pavé dans la Poêle vous invite à une conférence cuisinée afin de savoir comment réduire ses déchets en cuisine.

Sur inscription..

2023-05-20 à ; fin : 2023-05-20 16:00:00. .

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Within the framework of the program « zero waste in Haut-Béarn », Le Pavé dans la Poêle invites you to a cooking conference in order to know how to reduce its waste in kitchen.

On registration.

En el marco del programa « Residuos cero en Haut-Béarn », Le Pavé dans la Poêle le invita a una conferencia de cocina para descubrir cómo reducir los residuos en la cocina.

Previa inscripción.

Im Rahmen des Programms « Null Abfall in Haut-Béarn » lädt Le Pavé dans la Poêle Sie zu einem Kochvortrag ein, um zu erfahren, wie Sie Ihren Abfall in der Küche reduzieren können.

Nach Anmeldung.

