Atelier Nutrition Santé 6 Bis Rue de Sègues, 18 mai 2023, Oloron-Sainte-Marie.

L’ASEPT vous propose un atelier Nutrition-Santé afin de bien se nourrir pour rester en forme !

A partir de 55 ans. Ouvert à tous, sur inscription..

2023-05-18 à ; fin : 2023-05-18 11:30:00. EUR.

6 Bis Rue de Sègues Espace de Vie Sociale

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



ASEPT offers a Nutrition-Health workshop to help you eat well to stay in shape!

From 55 years old. Open to all, on registration.

¡La ASEPT te propone un taller de Nutrición-Salud que te ayudará a comer bien para mantenerte en forma!

A partir de 55 años. Abierto a todos, previa inscripción.

ASEPT bietet Ihnen einen Workshop zu Ernährung und Gesundheit an, um sich richtig zu ernähren und fit zu bleiben!

Ab einem Alter von 55 Jahren. Offen für alle, nach Anmeldung.

