Sortie à moto insolite, 14 mai 2023, Oloron-Sainte-Marie.

« Une sortie moto sympa avec des passionées, encadrée par des motocyclistes de la gendarmerie et de la Guardia Civil », c’est la proposition pour la moins insolite formulée par l’escadron départemental de sécurité routière des Pyrénées Atlantiques (EDSR64) en partenerait avec le Trafico de la Guardia Civil de Jaca et de Pampelune.

Les militaires donnent ainsi rendez-vous aux motards ce dimanche afin de participer à une journée moto sur le thème « trajectoire de sécurité et partage de la route ». (En mémoire de leur camarade Thomas Cavaillon-Pinod). Deux itinéraires sont proposés:

-l’un depuis Oloron qui cheminera en Aragon, avant de rentrer à Oloron

-l’autre depuis Espelette ira en Navarre

De nombreux lots sont à gagner. Repas prévu en Espagne.

Les candidats intéressés sont invités à retourner le formulaire d’inscription avant le 1er mai à l’adresse : edsr64000@gmail.com.

2023-05-14 à ; fin : 2023-05-14 18:30:00. EUR.

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



« A nice motorcycle outing with enthusiasts, supervised by motorcyclists of the gendarmerie and the Guardia Civil », this is the proposal for the least unusual formulated by the departmental squadron of road safety of the Atlantic Pyrenees (EDSR64) in partnership with the Trafico of the Guardia Civil of Jaca and Pamplona.

The soldiers thus give appointment to the motorcyclists this Sunday in order to participate in a motorcycle day on the topic « trajectory of safety and sharing of the road ». (In memory of their comrade Thomas Cavaillon-Pinod). Two routes are proposed:

-one from Oloron which will go to Aragon, before returning to Oloron

-the other one from Espelette will go to Navarre

Many prizes are to be won. Meal planned in Spain.

Interested candidates are invited to return the registration form before May 1st to : edsr64000@gmail.com

« Una bonita salida en moto con aficionados, supervisada por motoristas de la gendarmería y de la Guardia Civil », ésta es la insólita propuesta formulada por el escuadrón departamental de seguridad vial de los Pirineos Atlánticos (EDSR64) en colaboración con el Trafico de la Guardia Civil de Jaca y Pamplona.

Los soldados dan así cita a los motoristas este domingo para participar en una jornada motera sobre el tema « trayectoria de seguridad y compartir la carretera ». (En memoria de su camarada Thomas Cavaillon-Pinod). Se proponen dos recorridos

-una desde Oloron que irá a Aragón, antes de volver a Oloron

-la otra desde Espelette irá a Navarra

Hay muchos premios para ganar. Está prevista una comida en España.

Se invita a los candidatos interesados a enviar el formulario de inscripción antes del 1 de mayo a: edsr64000@gmail.com

« Eine coole Motorradtour mit leidenschaftlichen Motorradfahrern, die von Motorradfahrern der Gendarmerie und der Guardia Civil betreut werden », lautet der ungewöhnliche Vorschlag, den die Verkehrssicherheitsstaffel des Departements Pyrénées Atlantiques (EDSR64) in Zusammenarbeit mit dem Trafico der Guardia Civil aus Jaca und Pamplona gemacht hat.

Die Soldaten treffen sich am Sonntag mit den Motorradfahrern, um an einem Motorradtag zum Thema « Sicherheitstrajektorien und gemeinsame Nutzung der Straße » teilzunehmen. (In Gedenken an ihren Kameraden Thomas Cavaillon-Pinod). Es werden zwei Routen angeboten:

-die eine führt von Oloron aus nach Aragonien, bevor sie nach Oloron zurückkehrt

-die andere Route führt von Espelette aus nach Navarra

Es gibt viele Preise zu gewinnen. Ein Essen in Spanien ist vorgesehen.

Interessierte Kandidaten werden gebeten, das Anmeldeformular bis zum 1. Mai an folgende Adresse zu schicken: edsr64000@gmail.com

Mise à jour le 2023-04-06 par Office de Tourisme du Haut-Béarn