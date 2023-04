Rencontre littéraire : Dictionnaire des tournures et formules gasconnes Médiathèque des Gaves, 13 mai 2023, Oloron-Sainte-Marie.

Quatre ans après le « Dictionnaire des vallées et du piémont béarnais » édité en 2018, Hubert Dutech récidive avec le « Dictionnaire des tournures et formules gasconnes ».

Quatre années de quêtes de mots et phrases du Médoc au Béarn, de Bayonne au Val d’Aran, de Bordeaux à Toulouse

Mots et phrases mettent en exergue la richesse du gascon et ses subtilités souvent cachées, dans un contexte humoristique, utilisant tous les stratagèmes possibles, tels les sous-entendus, les ambiguïtés volontaires, les métaphores à plusieurs sens, reflets de la vie quotidienne.

Sur inscription..

Médiathèque des Gaves Rue des Gaves

