La Nuit Européenne des Musées à la Tour de Grède 50 Rue Dalmais, 13 mai 2023, Oloron-Sainte-Marie.

Cette année, à l’occasion de la Nuit des Musées, on passe la soirée à la Tour de Grède, entre mythes et légendes.

L’occasion de monter au belvédère pour un panorama nocturne sur la ville.

Visite guidée, groupes limités à 19 personnes, 4 départs de visites dans la soirée.

Réservation obligatoire..

2023-05-13

50 Rue Dalmais Tour de Grède

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



This year, on the occasion of the Night of the Museums, we spend the evening at the Tour de Grède, between myths and legends.

The opportunity to go up to the belvedere for a night view of the city.

Guided tour, groups limited to 19 persons, 4 departures in the evening.

Reservation required.

Este año, con motivo de la Noche de los Museos, pasaremos la velada en la Tour de Grède, entre mitos y leyendas.

Una oportunidad de subir al mirador para disfrutar de una vista nocturna de la ciudad.

Visita guiada, grupos limitados a 19 personas, 4 salidas por la noche.

Reserva obligatoria.

Anlässlich der diesjährigen Nacht der Museen verbringen wir den Abend im Tour de Grède, zwischen Mythen und Legenden.

Eine gute Gelegenheit, den Aussichtsturm zu besteigen und einen nächtlichen Panoramablick über die Stadt zu genießen.

Geführte Besichtigung, Gruppen auf 19 Personen beschränkt, 4 Besichtigungsstarts am Abend.

Reservierung erforderlich.

