Trésors cachés dévoilés – Dictionnaire des tournures et formules gasconnes Médiathèque des Gaves, 13 mai 2023, Oloron-Sainte-Marie.

Après le Dictionnaire des vallées et du piémont béarnais, Hubert Dutech récidive avec le Dictionnaire des tournures et formules gasconnes. Quatre années de quête de mots et phrases dans un riche répertoire allant du Moyen-Age à nos jours..

Médiathèque des Gaves Rue des Gaves

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



After the Dictionnaire des vallées et du piémont béarnais, Hubert Dutech is back with the Dictionnaire des tournures et formules gasconnes. Four years of searching for words and phrases in a rich repertoire ranging from the Middle Ages to the present day.

Tras el Dictionnaire des vallées et du piémont béarnais, Hubert Dutech vuelve con el Dictionnaire des tournures et formules gasconnes. Cuatro años de búsqueda de palabras y frases en un rico repertorio que abarca desde la Edad Media hasta nuestros días.

Nach dem Dictionnaire des vallées et du piémont béarnais (Wörterbuch der Täler und des Piemonts des Béarn) tritt Hubert Dutech mit dem Dictionnaire des tournures et formules gasconnes (Wörterbuch der gascognischen Redewendungen und Formeln) erneut an. Vier Jahre lang suchte er nach Wörtern und Redewendungen in einem reichen Repertoire, das vom Mittelalter bis heute reicht.

