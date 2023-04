Exposition « La fabrication d’une bande-dessinée » Médiathèque des Gaves, 9 mai 2023, Oloron-Sainte-Marie.

Découvrez, avec humour, la fabrication d’une bande dessinée avec Astrid Bromure, l’héroïne de Fabrice Parme. De l’imagination de l’auteur à celle du lecteur, il existe bien des étapes pour arriver jusqu’à l’album papier !

Pendant les jours et horaires d’ouvertures de la Médiathèque..

2023-05-09 à ; fin : 2023-06-03 . EUR.

Médiathèque des Gaves Rue des Gaves

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Discover, with humor, the making of a comic book with Astrid Bromure, the heroine of Fabrice Parme. From the author’s imagination to the reader’s, there are many steps to get to the paper album!

During the days and hours of opening of the Media Library.

Descubra, con humor, la elaboración de un cómic con Astrid Bromure, la heroína de Fabrice Parme. De la imaginación del autor a la del lector, ¡hay muchas etapas para llegar al álbum de papel!

Durante los días y horarios de apertura de la Médiathèque.

Entdecken Sie mit Astrid Bromure, der Heldin von Fabrice Parme, auf humorvolle Weise die Herstellung eines Comics. Von der Fantasie des Autors bis zur Fantasie des Lesers gibt es viele Schritte bis zum gedruckten Album!

An den Tagen und zu den Öffnungszeiten der Mediathek.

