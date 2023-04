Ateliers de maniabilité de vélo Parvis de la Médiathèque, 3 mai 2023, Oloron-Sainte-Marie.

A l’occasion de « Mai à Vélo » : Remise en selle ou prise en main du vélo électrique.

Vélos et casques prêtés dans la limite des possibilités de l’association.

Ces ateliers sont encadrés par des moniteurs diplômés.

Le 03 et 24 : ateliers enfants

Le 10 et 31 : ateliers adultes

Places limitées à 12 personnes par atelier, sur inscription..

2023-05-03 à ; fin : 2023-05-03 16:00:00. .

Parvis de la Médiathèque Rue des Gaves

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



On the occasion of « Mai à Vélo »: Saddle up or take control of the electric bike.

Bikes and helmets are lent within the limits of the association’s possibilities.

These workshops are supervised by qualified instructors.

On 03 and 24 : children’s workshops

On 10 and 31: adult workshops

Places are limited to 12 people per workshop, on registration.

Con motivo de « Mai à Vélo »: volver a subirse al sillín o familiarizarse con una bicicleta eléctrica.

Se prestan bicicletas y cascos dentro de las posibilidades de la asociación.

Estos talleres están supervisados por monitores cualificados.

03 y 24: talleres para niños

10 y 31: talleres para adultos

Plazas limitadas a 12 personas por taller, previa inscripción.

Anlässlich von « Mai à Vélo »: Wieder aufs Rad steigen oder ein Elektrofahrrad in die Hand nehmen.

Fahrräder und Helme werden im Rahmen der Möglichkeiten des Vereins verliehen.

Diese Workshops werden von diplomierten Lehrern betreut.

Am 03. und 24.: Workshops für Kinder

Am 10. und 31.: Workshops für Erwachsene

Die Plätze sind auf 12 Personen pro Workshop begrenzt, Anmeldung erforderlich.

Mise à jour le 2023-04-18 par Office de Tourisme du Haut-Béarn