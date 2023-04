Stage de danse Avenue Sadi Carnot, 30 avril 2023, Oloron-Sainte-Marie.

Un stage est organisé par l’association Oloron Danse ce dimanche à la salle du Tourbillon avec les champions d’Europe 2022 : valse viennoise et tango tous niveaux..

2023-04-30 à ; fin : 2023-04-30 16:00:00. .

Avenue Sadi Carnot Salle du Bel Automne, Le Tourbillon

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



A training course is organized by the association Oloron Danse this Sunday in the room of the Tourbillon with the champions of Europe 2022: Viennese waltz and tango all levels.

La asociación Oloron Danse organiza un taller este domingo en la sala Tourbillon con los campeones de Europa de 2022: vals vienés y tango para todos los niveles.

Der Verein Oloron Danse organisiert diesen Sonntag im Salle du Tourbillon einen Workshop mit den Europameistern von 2022: Wiener Walzer und Tango für alle Niveaus.

Mise à jour le 2023-04-06 par Office de Tourisme du Haut-Béarn