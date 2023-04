Atelier d’illustration « Personnages & couleurs » Médiathèque des Gaves, 29 avril 2023, Oloron-Sainte-Marie.

Atelier proposé par Claire Leraistre, à partir des techniques de base de l’illustration, apprenez à mettre en couleur un personnage…

A partir de 10 ans..

2023-04-29 à ; fin : 2023-04-29 17:00:00. EUR.

Médiathèque des Gaves Rue des Gaves

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Workshop proposed by Claire Leraistre, from the basic techniques of illustration, learn to put in color a character…

From 10 years old.

Taller propuesto por Claire Leraistre, a partir de las técnicas básicas de la ilustración, aprender a poner color a un personaje…

A partir de 10 años.

Von Claire Leraistre angebotener Workshop. Ausgehend von den grundlegenden Techniken der Illustration lernen Sie, eine Figur in Farbe zu setzen…

Ab 10 Jahren.

Mise à jour le 2023-04-11 par Office de Tourisme du Haut-Béarn