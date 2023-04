Stage Qi Gong : « Ba duan jin » 30 Rue du 8 Mai, 29 avril 2023, Oloron-Sainte-Marie.

Eliminer la fatigue en améliorant sa forme physique et sa souplesse en douceur Ba duan jin ou « 8 pièces de Brocart » est une forme en 8 mouvements qui permet :

– d’étirer en profondeur les méridiens d’acupuncture et de relaxer l’ensemble du corps ;

– d’étirer les tendons pour les rendre souples comme de la soie ;

– de tonifier le coeur ;

– renforce les poumons et le système digestif ;

– d’éliminer la fatigue ;

– d’améliorer la souplesse des articulations.

La facilité des exercices permet de pouvoir pratiquer tranquillement chez soi… accessibles à tous !

Avec Yvelou de l’Association Graine de Lune – Professeur de Qi Gong.

Inscription obligatoire – Places limitées..

2023-04-29 à ; fin : 2023-04-29 12:00:00. EUR.

30 Rue du 8 Mai Tiers Lieu AUBA

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Eliminate fatigue by improving physical fitness and flexibility in a gentle way Ba duan jin or « 8 pieces of Brocade » is a form in 8 movements that allows :

– to deeply stretch the acupuncture meridians and relax the whole body;

– to stretch the tendons to make them supple like silk;

– to tone the heart;

– strengthens the lungs and the digestive system;

– eliminate fatigue;

– improve joint flexibility.

The ease of the exercises makes it possible to practice quietly at home… accessible to all!

With Yvelou from the Association Graine de Lune – Qi Gong teacher.

Registration required – Places are limited.

Eliminar la fatiga mejorando la forma física y la flexibilidad de forma suave Ba duan jin u « 8 piezas de Brocado » es una forma en 8 movimientos que permite :

– estirar profundamente los meridianos de acupuntura y relajar todo el cuerpo

– estirar los tendones para hacerlos flexibles como la seda

– tonificar el corazón

– fortalece los pulmones y el sistema digestivo

– elimina la fatiga;

– mejorar la flexibilidad de las articulaciones.

La facilidad de los ejercicios permite practicarlos en casa… ¡al alcance de todos!

Con Yvelou de la Asociación Graine de Lune – Profesora de Qi Gong.

Inscripción obligatoria – Plazas limitadas.

Beseitigung von Müdigkeit durch sanfte Verbesserung der körperlichen Fitness und Flexibilität Ba duan jin oder « 8 Brokatstücke » ist eine Form mit 8 Bewegungen, die :

– die Akupunkturmeridiane tief zu dehnen und den gesamten Körper zu entspannen ;

– die Sehnen zu dehnen, um sie geschmeidig wie Seide zu machen ;

– das Herz zu tonisieren ;

– die Lunge und das Verdauungssystem zu stärken ;

– müdigkeit zu beseitigen ;

– die Flexibilität der Gelenke zu verbessern.

Die Leichtigkeit der Übungen ermöglicht es, in Ruhe zu Hause zu üben… für alle zugänglich!

Mit Yvelou von der Association Graine de Lune – Qi Gong-Lehrerin.

Anmeldung erforderlich – Begrenzte Plätze.

