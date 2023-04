Ateliers linogravures et pointe sèche Médiathèque des Gaves, 22 avril 2023, Oloron-Sainte-Marie.

Ateliers de linogravures et pointe sèche avec le collectif Les GraveuZes.

Des ateliers originaux proposés par le collectif palois d’initiation à la gravure autour de deux techniques : la linogravure et la pointe-sèche sur Rhénalon. Les modèles proposés tourneront autour de la botanique et le stagiaire peut apporter son propre modèle (format A6). Chacun repartira avec sa matrice et deux impressions.

Le matin, atelier linogravure.

L’après-midi, atelier pointe-sèche.

A partir de 8 ans, sur inscription..

2023-04-22 à ; fin : 2023-04-22 17:30:00. EUR.

Médiathèque des Gaves Rue des Gaves

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Workshops of linocuts and drypoint with the collective Les GraveuZes.

Original workshops proposed by the collective from Palaiseau of initiation to engraving around two techniques: linocut and drypoint on Rhénalon. The proposed models will turn around the botany and the trainee can bring his own model (A6 format). Each participant will leave with his or her matrix and two prints.

In the morning, linocut workshop.

In the afternoon, drypoint workshop.

From 8 years old, on registration.

Talleres de linograbado y punta seca con el colectivo Les GraveuZes.

Talleres originales propuestos por el colectivo Palois de iniciación al grabado en torno a dos técnicas: el linograbado y la punta seca sobre Rhénalon. Los modelos propuestos se basarán en la botánica y el cursillista podrá traer su propio modelo (formato A6). Cada participante se irá con su matriz y dos grabados.

Por la mañana, taller de linograbado.

Por la tarde, taller de punta seca.

A partir de 8 años, previa inscripción.

Workshops zu Linolschnitt und Trockenspitze mit dem Kollektiv Les GraveuZes.

Originelle Workshops, die von einem Kollektiv aus Palais angeboten werden, das in die Gravur einführt und zwei Techniken anwendet: Linolschnitt und Trockenspitze auf Rhenalon. Die vorgeschlagenen Modelle drehen sich um die Botanik, und der Kursteilnehmer kann sein eigenes Modell (Format A6) mitbringen. Jeder geht mit seiner Matrize und zwei Drucken nach Hause.

Am Vormittag: Linolschnitt-Workshop.

Am Nachmittag: Workshop « Pointe-sèche ».

Ab 8 Jahren, nach Anmeldung.

