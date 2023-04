Soirée de soutien pour Radio Oloron Espace Jéliote, 22 avril 2023, Oloron-Sainte-Marie.

Venez assister à une soirée de soutien pour la radio locale « Radio Oloron », évènement « Dumb your mind », soirée 100% dub music.

Des plus gros roots Jamaïcains aux productions récentes, les fans de reggae music trouvent leur bonheur !

Côté line-up, sera accueilli :

« Kinka hifi », sound-system venu tout droit de Biarritz;

« Likka Lion & Dub Bringer », deux artistes Palois aux multiples productions;

« Kautsa & Sista Lighta », duo composé d’un selecta et d’une chanteuse.

Buvette et restauration sur place..

2023-04-22 à ; fin : 2023-04-22 . EUR.

Espace Jéliote Rue de la Poste

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Come to a support evening for the local radio « Radio Oloron », event « Dumb your mind », 100% dub music evening.

From the biggest Jamaican roots to recent productions, fans of reggae music will find their happiness!

On the line-up side, will be welcomed :

« Kinka hifi », sound-system from Biarritz;

« Likka Lion & Dub Bringer », two artists from Pau with multiple productions;

« Kautsa & Sista Lighta », duo composed of a selecta and a singer.

Refreshments and food on the spot.

Venga a una velada de apoyo a la emisora local « Radio Oloron », evento « Dumb your mind », velada de música 100% dub.

Desde las grandes raíces jamaicanas hasta las producciones más recientes, ¡los aficionados a la música reggae encontrarán lo que buscan!

En cuanto al cartel, daremos la bienvenida a :

« Kinka hifi », sound-system de Biarritz;

« Likka Lion & Dub Bringer », dos artistas de Palau con múltiples producciones;

« Kautsa & Sista Lighta », dúo compuesto por una selecta y una cantante.

Refrescos y comida in situ.

Besuchen Sie einen Abend zur Unterstützung des lokalen Radiosenders « Radio Oloron », Veranstaltung « Dumb your mind », ein Abend mit 100% Dub-Musik.

Von den größten jamaikanischen Roots bis hin zu den neuesten Produktionen finden die Fans der Reggae-Musik ihr Glück!

Was das Line-up angeht, werden begrüßt :

« Kinka hifi », ein Soundsystem direkt aus Biarritz;

« Likka Lion & Dub Bringer », zwei Künstler aus Palais de France mit zahlreichen Produktionen;

« Kautsa & Sista Lighta », ein Duo, das aus einem Selecta und einer Sängerin besteht.

Getränke und Speisen vor Ort.

Mise à jour le 2023-04-12 par Office de Tourisme du Haut-Béarn