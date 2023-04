Troc de plantes Avenue de la Gare, 22 avril 2023, Oloron-Sainte-Marie.

Cet événement, qui s’adresse à tous ceux qui souhaitent agrémenter leur jardin ou leur balcon, a lieu deux fois par an.

L’objectif qui est démontré à chaque édition de ce troc plantes, c’est qu’avec de la générosité et de l’astuce, on peut composer une parterre fleuri, planter de futurs arbustes ou créer un potager à moindre coût.

Cette période printanière où chacun se remet aux travaux extérieurs est le moment rêvé pour collecter chez soi graines, boutures, rameaux, plants, pots, outils etc… et les apporter au troc plantes pour les échanger avec d’autres éléments dont on a besoin.

Le principe est simple : pas d’inscription, chacun arrive de façon spontanée et installe son matériel sur les tables mises à disposition.

C’est aussi un moment convivial où les jardiniers et amateurs échangent des conseils..

2023-04-22 à ; fin : 2023-04-22 17:00:00. EUR.

Avenue de la Gare Parking de la Gare

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



This event, which is open to all those who wish to decorate their garden or balcony, takes place twice a year.

The aim of this plant swap is to show that with generosity and a little bit of ingenuity, you can create a flowerbed, plant future shrubs or create a vegetable garden at a lower cost.

This spring period, when everyone is getting back to outdoor work, is the perfect time to collect seeds, cuttings, branches, plants, pots, tools, etc., and bring them to the plant swap to exchange them with other items you need.

The principle is simple: no registration, everyone arrives spontaneously and installs his material on the tables provided.

It is also a convivial moment where gardeners and amateurs exchange advice.

Este evento, dirigido a todos aquellos que deseen decorar su jardín o balcón, se celebra dos veces al año.

El objetivo de este intercambio de plantas es demostrar que, con generosidad y un poco de ingenio, se puede crear un parterre, plantar futuros arbustos o crear un huerto a menor coste.

Este periodo primaveral, en el que todo el mundo vuelve a las tareas al aire libre, es el momento perfecto para recoger semillas, esquejes, ramas, plantas, macetas, herramientas, etc., y traerlos al intercambio de plantas para canjearlos por otros artículos que necesites.

El principio es sencillo: no hay inscripción, cada uno llega espontáneamente e instala su material en las mesas previstas.

También es un momento de convivencia en el que jardineros y aficionados intercambian consejos.

Diese Veranstaltung, die sich an alle richtet, die ihren Garten oder Balkon verschönern möchten, findet zweimal im Jahr statt.

Das Ziel, das bei jeder Ausgabe dieses Pflanzentauschs demonstriert wird, ist, dass man mit Großzügigkeit und etwas Geschick ein Blumenbeet zusammenstellen, zukünftige Sträucher pflanzen oder einen Gemüsegarten anlegen kann, und das zu geringen Kosten.

Diese Frühlingszeit, in der jeder wieder mit den Arbeiten im Freien beginnt, ist der ideale Zeitpunkt, um zu Hause Samen, Stecklinge, Zweige, Setzlinge, Töpfe, Werkzeuge usw. zu sammeln und sie zum Pflanzen-Tauschmarkt zu bringen, um sie gegen andere Elemente, die man braucht, einzutauschen.

Das Prinzip ist einfach: Keine Anmeldung, jeder kommt spontan und stellt sein Material auf den bereitgestellten Tischen auf.

Es ist auch ein geselliger Moment, in dem Gärtner und Hobbygärtner Tipps austauschen.

Mise à jour le 2023-04-05 par Office de Tourisme du Haut-Béarn