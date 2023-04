Zéro déchet en Haut-Béarn : Atelier « Zéro Déchet au jardin » Rue du Pic d’Ayous, 22 avril 2023, Oloron-Sainte-Marie.

Dans le cadre du programme « Zéro déchet en Haut-Béarn », le Sictom vous invite à un atelier « Zéro déchet au jardin ».

Sur inscription..

2023-04-22 à ; fin : 2023-04-22 12:00:00. .

Rue du Pic d’Ayous SICTOM

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Within the framework of the program « Zero waste in Haut-Béarn », the Sictom invites you to a workshop « Zero waste in the garden ».

On registration.

En el marco del programa « Residuos cero en Haut-Béarn », el Sictom le invita al taller « Residuos cero en el jardín ».

Inscripción obligatoria.

Im Rahmen des Programms « Null Abfall in Haut-Béarn » lädt Sie der Sictom zu einem Workshop « Null Abfall im Garten » ein.

Nach Anmeldung.

Mise à jour le 2023-03-09 par Office de Tourisme du Haut-Béarn