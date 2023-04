Spectacle de marionnettes : Atchoum Place de la Cathédrale, 20 avril 2023, Oloron-Sainte-Marie.

Sur inscription. De 2 ans à toujours jeunes !

Agathe est une petite sorcière, bien jeune.

Elle est toujours de bonne humeur, sauf quand elle attrape un rhume. Rassurez-vous, ça ne lui arrive jamais…..sauf aujourd’hui!

Et donc ces animaux de compagnie vont être de la partie pour arranger les choses… ou pas!

Une histoire simple pour les petits enfants où les plus grands prennent plaisir

Dans le joli décor de sa chambre, la lumière noire nous emmène vers le rêve, tendre, amusant, cocasse, inattendu suivant les animaux qui le peuplent. Chansons et petits bruits complètent le tout et l’on peut même apprendre à compter: 1 hibou, 2 chats..etc..

La lumière noire et les personnages et décors en peinture fluo nous font changer d’univers. Un ravissement qui fait qu’on s’y sent bien.

A vos souhaits!.

2023-04-20 à ; fin : 2023-04-20 . EUR.

Place de la Cathédrale Théâtre Pas Sage

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



On registration. From 2 years old to still young!

Agathe is a little witch, very young.

She is always in a good mood, except when she catches a cold. Don’t worry, it never happens to her…..except today!

And so her pets will be there to fix things… or not!

A simple story for little children where older children will enjoy it

In the pretty decor of his room, the black light takes us towards the dream, tender, funny, unexpected according to the animals which populate it. Songs and little noises complete the picture and you can even learn to count: 1 owl, 2 cats, etc.

The black light and the characters and decorations in fluorescent paint make us change universe. A delight that makes us feel good.

Bless you!

En el registro. De 2 años ¡aún joven!

Agathe es una brujita muy joven.

Siempre está de buen humor, excepto cuando se resfría. No te preocupes, nunca le pasa… ¡excepto hoy!

Así que sus mascotas estarán allí para mejorar las cosas… ¡o no!

Un cuento sencillo para niños pequeños que gustará a los mayores

En el bonito escenario de su habitación, la luz negra nos adentra en un sueño, tierno, divertido, cómico, inesperado, dependiendo de los animales que lo habiten. Canciones y ruiditos completan el cuadro e incluso se puede aprender a contar: 1 búho, 2 gatos, etc.

La luz negra y los personajes y decorados en pintura fluorescente nos hacen cambiar de universo. Una delicia que te hace sentir bien.

¡Que Dios te bendiga!

Nach vorheriger Anmeldung. Von 2 Jahren bis immer jung!

Agathe ist eine kleine, sehr junge Hexe.

Sie ist immer gut gelaunt, außer wenn sie sich eine Erkältung einfängt. Aber das passiert ihr nie, außer heute!

Und so sind die Haustiere mit von der Partie, um die Dinge wieder in Ordnung zu bringen – oder auch nicht

Eine einfache Geschichte für kleine Kinder, die auch älteren Kindern Spaß macht

In der schönen Umgebung seines Zimmers führt uns das Schwarzlicht in einen Traum, der je nach den Tieren, die ihn bevölkern, zärtlich, lustig, komisch oder unerwartet ist. Lieder und kleine Geräusche vervollständigen das Ganze und man kann sogar zählen lernen: 1 Eule, 2 Katzen…usw.

Das schwarze Licht und die Figuren und Kulissen aus Neonfarben lassen uns in eine andere Welt eintauchen. Es ist ein Genuss und man fühlt sich wohl.

Gesundheit!

Mise à jour le 2023-03-18 par Office de Tourisme du Haut-Béarn