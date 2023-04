Exposition « Dans mes livres, il y a… » Médiathèque des Gaves, 18 avril 2023, Oloron-Sainte-Marie.

Cette exposition de Corinne Dreyfuss, conçue autour d’album a été pensée, réfléchie et inventée pour les tout-petits ! Les enfants expérimentent, jouent, observent, comparent, manipulent, rêvent… Une autre façon, joyeuse et dynamique, d’entrer dans les livres, tout entier !.

2023-04-18 à ; fin : 2023-05-27 . EUR.

Médiathèque des Gaves Rue des Gaves

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



This exhibition by Corinne Dreyfuss, conceived around albums, has been thought, reflected and invented for the little ones! Children experiment, play, observe, compare, manipulate, dream… Another way, joyful and dynamic, to enter the books, all together!

Esta exposición de Corinne Dreyfuss, concebida en torno al álbum, ha sido pensada, reflexionada e inventada ¡para los más pequeños! Los niños experimentan, juegan, observan, comparan, manipulan, sueñan… ¡Otra forma alegre y dinámica de adentrarse en los libros!

Diese Ausstellung von Corinne Dreyfuss, die rund um das Album konzipiert wurde, wurde für Kleinkinder gedacht, durchdacht und erfunden! Die Kinder experimentieren, spielen, beobachten, vergleichen, manipulieren, träumen… Eine andere, fröhliche und dynamische Art, in die Bücher einzusteigen, ganz von selbst!

