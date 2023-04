Apprendre à faire du vélo Parking de la Médiathèque, 18 avril 2023, Oloron-Sainte-Marie.

L’association Roue Libre propose une session pour apprendre à faire du vélo.

Cette animation est destinée aux enfants âgées de 6 à 12 ans.

Rdv sur le parking de la Médiathèque, sur inscription..

2023-04-18 à ; fin : 2023-04-18 17:00:00. EUR.

Parking de la Médiathèque Rue des Gaves

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The association Roue Libre proposes a session to learn how to ride a bike.

This animation is intended for children from 6 to 12 years old.

Meeting point on the parking of the Médiathèque, on registration.

La asociación Roue Libre ofrece una sesión para aprender a montar en bicicleta.

Esta actividad está destinada a niños de 6 a 12 años.

Punto de encuentro en el aparcamiento de la Médiathèque, previa inscripción.

Der Verein Roue Libre bietet eine Sitzung an, in der Sie lernen können, Fahrrad zu fahren.

Diese Animation ist für Kinder zwischen 6 und 12 Jahren gedacht.

Treffpunkt auf dem Parkplatz der Mediathek, Anmeldung erforderlich.

Mise à jour le 2023-04-05 par Office de Tourisme du Haut-Béarn