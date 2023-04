Spectacle de marionnettes – Blanche Laine Rue Saint-Grat, 16 avril 2023, Oloron-Sainte-Marie.

Le Théâtre Pas Sage vous propose un nouveau spectacle !

Voici une comédie musicale pyrénéenne et non hollywoodienne où les moutons sont rois, pardon, les moutonnes sont reines !

Accompagnée de parodies musicales et chansons originales, Blanche Laine découvre sa nouvelle estive, super ! Mais ce n’est pas de tout repos ! Est-ce la foute des « Vilous » ou y en a-t-il de plus « Vilous » encore… Marionnettes à tringles.

A partir de 3 ans pour une durée de 35 min.

Sur réservation..

Rue Saint-Grat Théâtre Pas Sage

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Théâtre Pas Sage offers you a new show!

Here is a Pyrenean musical, not a Hollywood one, where the sheep are kings, sorry, the sheep are queens!

Accompanied by musical parodies and original songs, Blanche Laine discovers her new estive, great! But it’s not all restful! Is it the « Naughty » crowd or are there even more « Naughty » ones… Puppets with rods.

From 3 years old for a duration of 35 min.

On reservation.

¡El Théâtre Pas Sage tiene un nuevo espectáculo para usted!

Este es un musical pirenaico, no hollywoodiense, donde las ovejas son reyes, perdón, ¡las ovejas son reinas!

Acompañada de parodias musicales y canciones originales, Blanche Laine descubre su nueva estive, ¡genial! Pero no todo es descanso ¿Es el azote « vil » o hay otros aún más « viles »… Títeres con varillas.

A partir de 3 años con una duración de 35 min.

En reserva.

Das Théâtre Pas Sage bietet Ihnen eine neue Show!

Hier ist eine musikalische Komödie aus den Pyrenäen und nicht aus Hollywood, in der die Schafe König sind, pardon, die Schafe sind Königinnen!

Begleitet von musikalischen Parodien und Originalsongs entdeckt Blanche Laine ihre neue Sommerweide, toll! Aber das ist kein Zuckerschlecken! Ist es die Futte der « Vilous » oder gibt es noch mehr « Vilous »? Marionettenspiel mit Stangen.

Ab 3 Jahren für eine Dauer von 35 min.

Mit Reservierung.

