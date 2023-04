Trésors cachés dévoilés – Sources et bains : Aspe, Ossau, Barétous et Soule Rue des Gaves, 15 avril 2023, Oloron-Sainte-Marie.

Dans son nouvel ouvrage, Pierre Castillou nous raconte la passionnante histoire de trente établissements de bains autrefois installés dans notre piémont pyrénéen.

Par Pierre Castillou lui-même, écrivain et sculpteur..

Rue des Gaves

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



In his new book, Pierre Castillou tells us the fascinating story of thirty baths that were once installed in our Pyrenean foothills.

By Pierre Castillou himself, writer and sculptor.

En su nuevo libro, Pierre Castillou nos cuenta la fascinante historia de treinta establecimientos de baño que antaño se encontraban en nuestro piedemonte pirenaico.

Por el propio Pierre Castillou, escritor y escultor.

In seinem neuen Buch erzählt uns Pierre Castillou die spannende Geschichte von dreißig Badeanstalten, die einst in unserem Pyrenäenvorland angesiedelt waren.

Von Pierre Castillou selbst, Schriftsteller und Bildhauer.

