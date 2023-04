Atelier « Jardins éphémères » Médiathèque des Gaves, 15 avril 2023, Oloron-Sainte-Marie.

Retrouvez Sara Branger pour un atelier artistique riche en couleurs autour de la thématique du jardin, de la nature et des plantes !

Après avoir touché, apprivoisé cette matière souple, douce, sensuelle qu’est l’argile, après avoir mis des mots sur nos sensations et nos ressentis, laissons notre trace dans la glaise puis créons un paysage, un jardin éphémère miniature !

A partir de 5 ans..

2023-04-15 à ; fin : 2023-04-15 16:00:00. EUR.

Médiathèque des Gaves Rue des Gaves

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Join Sara Branger for a colorful artistic workshop on the theme of gardens, nature and plants!

After touching and taming this soft, supple, sensual material that is clay, after putting words to our sensations and feelings, let’s leave our trace in the clay and create a landscape, a miniature ephemeral garden!

From 5 years old.

Acompañe a Sara Branger en un colorido taller artístico sobre el tema del jardín, la naturaleza y las plantas

Después de tocar y domesticar este material suave, flexible y sensual, después de poner palabras a nuestras sensaciones y sentimientos, dejemos nuestra huella en la arcilla y creemos un paisaje, ¡un jardín efímero en miniatura!

A partir de 5 años.

Treffen Sie sich mit Sara Branger zu einem farbenfrohen Kunstworkshop rund um das Thema Garten, Natur und Pflanzen!

Nachdem wir dieses weiche, geschmeidige und sinnliche Material, den Ton, berührt und gezähmt haben, nachdem wir unsere Empfindungen und Gefühle in Worte gefasst haben, hinterlassen wir unsere Spuren im Ton und schaffen dann eine Landschaft, einen vergänglichen Miniaturgarten!

Ab 5 Jahren.

Mise à jour le 2023-04-11 par Office de Tourisme du Haut-Béarn