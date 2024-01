Exposition « l’art de régner » Béarn et Navarre à la Renaissance Villa Bedat Oloron-Sainte-Marie, vendredi 2 février 2024.

Exposition « l’art de régner » Béarn et Navarre à la Renaissance Villa Bedat Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-02 10:00:00

fin : 2024-02-24 13:00:00

La Villa Bedat organise une exposition sur « L’art de régner » Béarn et Navarre à la Renaissance.

Une colloque sur les Foix-Albret, rois de Navarre et Souverain de Béarn, le dernier jour, à l’auditorium de la Villa Bedat.

Villa Bedat Rue de l’Intendant d’Étigny

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine villa.bedat@hautbearn.fr



